В Дагестане до конца года откроют 40 магазинов "Магнит"

К началу следующего года ритейлер "Магнит" откроет в Дагестане по меньшей мере четыре десятка своих магазинов. На данный момент в республике работает более 50 магазинов сети.
В Дагестане к началу 2024 года откроют по меньшей мере 40 новых магазинов розничной сети "Магнит". Об этом сказано в Telegram-канале администрации главы РД.
Данный вопрос обсуждался на встрече руководителя республики и директора розничной сети, прошедшей в Санкт-Петербурге в середине текущего месяца.
В ходе разговора Сергея Меликова и Руслана Исмаилова прозвучали планы открыть 40 новых точек в Дагестане до конца текущего года.
На сегодняшний в регионе работает 51 магазин "Магнит". Они расположены в 5 городах.