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В Дагестане до конца года откроют 40 магазинов "Магнит"

В Дагестане до конца года откроют 40 магазинов &quot;Магнит&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
К началу следующего года ритейлер "Магнит" откроет в Дагестане по меньшей мере четыре десятка своих магазинов. На данный момент в республике работает более 50 магазинов сети.

В Дагестане к началу 2024 года откроют по меньшей мере 40 новых магазинов розничной сети "Магнит". Об этом сказано в Telegram-канале администрации главы РД.

Данный вопрос обсуждался на встрече руководителя республики и директора розничной сети, прошедшей в Санкт-Петербурге в середине текущего месяца.

В ходе разговора Сергея Меликова и Руслана Исмаилова прозвучали планы открыть 40 новых точек в Дагестане до конца текущего года.

На сегодняшний в регионе работает 51 магазин "Магнит". Они расположены в 5 городах.

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