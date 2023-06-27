В Дагестане до конца года откроют 40 магазинов "Магнит"

Опубликовано: 21:44, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К началу следующего года ритейлер "Магнит" откроет в Дагестане по меньшей мере четыре десятка своих магазинов. На данный момент в республике работает более 50 магазинов сети.

В Дагестане к началу 2024 года откроют по меньшей мере 40 новых магазинов розничной сети "Магнит". Об этом сказано в Telegram-канале администрации главы РД.

Данный вопрос обсуждался на встрече руководителя республики и директора розничной сети, прошедшей в Санкт-Петербурге в середине текущего месяца.

В ходе разговора Сергея Меликова и Руслана Исмаилова прозвучали планы открыть 40 новых точек в Дагестане до конца текущего года.

На сегодняшний в регионе работает 51 магазин "Магнит". Они расположены в 5 городах.