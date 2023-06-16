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Сбербанк поможет Дагестану с развитием цифровых технологий

Сбербанк поможет Дагестану с развитием цифровых технологий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане в скором времени откроется кампус "Школы 21", в котором любой желающий сможет обучиться профессии в сфере IT. Это следует из соглашения, подписанного сегодня главой РД с руководством Сбербанка.

Дагестан и Сбербанк оформили соглашение о сотрудничестве, предполагающее подготовку специалистов в сфере IT-технологий. Об этом рассказали 16 июня в пресс-службе главы РД.

Документ был подписан на полях ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Свои подписи под ним поставили руководитель республики Сергей Меликов и глава банка Герман Греф.

Согласно соглашению, в РД будет открыть кампус "Школы 21", который позволит попробовать себя в IT-сфере каждому, у кого возникнет такое желание.

Кроме того, республика и банк намерены вести совместную работу по внедрению и развитию цифровых технологий.

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