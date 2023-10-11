В числе погибших в атаке на Израиль есть гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана погиб в Израиле в результате терактов ХАМАС, сообщили сегодня в министерстве иностранных дел АР.
Жертвой атаки ХАМАС на Израиль стал гражданин Азербайджана, сообщили сегодня в министерстве иностранных дел АР.
Также по данным ведомства жертвами вероломного нападения стали трое человек еврейского происхождения, ранее переехавших из Азербайджана в Израиль на постоянное место жительства.
В числе погибших оказались Шамиль Аббасов (гражданин Израиля), Эмин Ахундов (гражданин Израиля), Роман Гандель (гражданин Израиля) и Элькин Незеров (двойное гражданство), добавили в МИД Азербайджана.