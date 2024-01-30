В Чечне заработают пять сейсмостойких детских садов

В Чечне уже в этом году появится пять детских садов, здания которых устойчивы к землетрясениям. Они будут оборудованы всем необходимым для гармоничного развития воспитанников.

В Чеченской Республике продолжается работа по модернизации дошкольных учреждений в рамках программы «Сейсмика». К сентябрю запланировано открытие пяти новых детских садов, спроектированных с учетом сейсмостойкости и современных требований к детским образовательным учреждениям.

«В этом году в городе Ачхой-Мартан прошло официальное открытие детского сада, рассчитанного на 140 малышей. Еще пять аналогичных объектов жители республики получат в ближайшее время. Указанные детские сады построены на месте старых зданий, реконструкция которых была нецелесообразна ввиду высокой степени физического износа зданий»

– первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Чечни Ислам Тунтаев.

Подпрограмма «Сейсмика» в Чечне дает приоритет безопасности и надежности детских учреждений. Строительство сейсмостойких детских садов предусматривает использование специальных технологий и материалов, направленных на увеличение степени защиты от сейсмических колебаний. Открытие пяти новых детских садов значительно расширит возможности для дошкольного образования в Чечне.