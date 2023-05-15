Президент Израиля приедет в Баку

Опубликовано: 18:28, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт правительства Израиля

В конце текущего месяца президент Израиля намерен посетить Баку. Точная дата визита Ицхака Герцога в Азербайджан на данный момент неизвестна.

В скором времени президент Израиля намерен приехать в Азербайджан. Об этом сообщил посол Азербайджана в этой стране Михтур Мамедов.

По его словам, официальный визит Ицхака Герцога в Баку запланирован на конец текущего месяца.

О своих планах посетить Азербайджан израильский президент сообщил на встрече с Мамедовым, состоявшейся 26 марта текущего года. В ходе встречи обсуждалось экономическое сотрудничество между странами и ряд других вопросов двусторонней повестки.