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Президент Израиля приедет в Баку

Президент Израиля Ицхак Герцог
© Фото: официальный сайт правительства Израиля
В конце текущего месяца президент Израиля намерен посетить Баку. Точная дата визита Ицхака Герцога в Азербайджан на данный момент неизвестна.

В скором времени президент Израиля намерен приехать в Азербайджан. Об этом сообщил посол Азербайджана в этой стране Михтур Мамедов.

По его словам, официальный визит Ицхака Герцога в Баку запланирован на конец текущего месяца.

О своих планах посетить Азербайджан израильский президент сообщил на встрече с Мамедовым, состоявшейся 26 марта текущего года. В ходе встречи обсуждалось экономическое сотрудничество между странами и ряд других вопросов двусторонней повестки.

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