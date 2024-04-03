В Азербайджане за неделю обезвредили 57 мин

Разминирование освобожденных территорий Азербайджана продолжается. Только за минувшие семь дней удалось найти и обезвредить 57 мин и очистить 1576 га земли.

Стало известно, сколько мин в Азербайджане обезвредили на освобожденных территориях за период 1-7 апреля.

Согласно сообщению Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), в ходе операций по разминированию на освобожденных от оккупации землях за неделю удалось обнаружить и обезвредить 10 противотанковых и 47 противопехотных мин, а также 718 неразорвавшихся боеприпасов. С начала апреля специалистами от мин было очищено 1576 га.

Минная загрязненность ранее оккупированных территорий остается высокой, граждане Азербайджана страдают и гибнут от разрыва мин. Так, на прошлой неделе произошло три минных инцидента: 2 апреля в Тертерском районе на мина подорвались трое мирных жителей; 2 апреля при взрыве мины в Агдамском районе пострадал сотрудник ANAMA, он занимался разминированием территории; 7 апреля на мине также в Агдамском районе подорвался экскаватор.