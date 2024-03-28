Баку призвал мир заставить Ереван прекратить минный террор

Накануне взрывы прогремели в разных районах на освобожденных территориях Азербайджана - на минах подорвались четверо. Баку призывает мировое сообщество повлиять на Армению, которая до сих пор не передала точные карты минных полей.

В Азербайджане 2 апреля произошло сразу два минных инцидента, пострадали четыре человека, включая мирных жителей.

Минная загрязненность освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана остается высокой, процесс обезвреживания затруднен из-за того, что Армения не передает Азербайджану точные карты минных полей.

В связи со взрывами, произошедшими накануне в Тертере и Агдаме, выступила с заявлением Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Мины, заложенные Арменией на наших землях за тридцатилетний период оккупации, продолжают угрожать жизни и здоровью людей. В результате очередного минного террора четыре мирных жителя получили ранения. Всего со Второй Карабахской войны до сегодняшнего дня от мин пострадало 350 человек"

– омбудсмен

Она призвала мировое сообщество оказать содействие, повлиять на Ереван, чтобы Баку смог получить карты минных полей и обезопасить своих граждан.

"Международная общественность не должна молчать о минном терроре Армении, а должна оказать серьезное давление на эту страну, чтобы Азербайджану были представлены точные минные карты"

– омбудсмен

При взрыве мины 2 апреля в селе Чайлы Тертерского района пострадали три пастуха, позже в этот же день на мине подорвался сотрудник Агентства по разминированию ANAMA. Инцидент произошел на территории села Сарыджалы Агдамского района.