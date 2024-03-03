Вестник Кавказа

На мине в Агдамском районе подорвался сотрудник ANAMA

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудник ANAMA подорвался на мине, выполняя работы по разминированию. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.

Во вторник, 2 апреля, сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине в Агдамском районе.

Случай произошел во время работ по разминированию в селе Сарыджалы, освобожденном от оккупации.

В результате взрыва также получила повреждения используемая техника.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По данному факту в районной прокуратуре начато расследование.

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