На мине в Агдамском районе подорвался сотрудник ANAMA

Сотрудник ANAMA подорвался на мине, выполняя работы по разминированию. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.
Во вторник, 2 апреля, сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине в Агдамском районе.
Случай произошел во время работ по разминированию в селе Сарыджалы, освобожденном от оккупации.
В результате взрыва также получила повреждения используемая техника.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
По данному факту в районной прокуратуре начато расследование.