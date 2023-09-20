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В Азербайджане сообщили о вынужденном характере операции в Карабахе

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД Азербайджана заявили, что страна была вынуждена провести антитеррористические мероприятия. Ранее сегодня армянские НВФ и ВС Армении в Ханкенди обязалась сложить оружие.

Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе. Такое заявление сделал 20 сентября замглавы МИД страны Фариз Рзаев.

Выступая на брифинге, посвященном последним событиям в регионе, он отметил, что Армения на протяжении почти трех лет пыталась выиграть время. По словам Рзаева, именно по этой причине Баку был вынужден провести антитеррористические мероприятия.

Напомним, ранее сегодня вооруженные сепаратисты и ВС Армении в Ханкенди сдались и обязались сложить оружие. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило о прекращении антитеррористической операции.

Сепаратисты в Ханкенди сдались

Сепаратисты в Ханкенди сдались

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