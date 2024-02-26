В Азербайджане рассказали о беспрецедентных отношениях с Турцией

В МИД Азербайджана отметили текущий уровень отношений с Турцией. По словам главы ведомства, у сотрудничества стран нет аналогов во всем мире

Отношения Азербайджана и Турции не имеют аналогов во всем мире. Об этом в своем заявлении для СМИ на Анталийском дипломатическом форуме сказал глава МИД АР.

"Об этом свидетельствуют конкретные шаги и события как в прошлом, так и в новейшей истории. Сегодня же мы являемся свидетелями новых горизонтов сотрудничества в более широкой тюркской географии, между странами-членами Организации тюркских государств, и это сотрудничество охватывает все области"

– Джейхун Байрамов

Он подчеркнул, что в настоящее время отношения Баку и Анкары находятся на высоком уровне во всех сферах. Министр добавил, что взаимодействие стран продолжает нарастать.

Говоря о развитии межгосударственных связей с другими странами, руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что приоритет страны в этом вопросе – благоприятные отношения, в основе которых лежат принципы взаимного уважения, дружбы и невмешательства в дела друг друга.

В то же время Байрамов обратил внимание на то, что у каждой страны есть партнеры, отношения с которыми находятся на более высоком уровне и сотрудничество с которыми осуществляется более масштабно.