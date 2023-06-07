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В аварии с участием микроавтобуса в Ингушетии пострадали полтора десятка человек

В аварии с участием микроавтобуса в Ингушетии пострадали полтора десятка человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ДТП с участием микроавтобуса и иномарки, произошедшем накануне в Сунженском районе, получили травмы полтора десятка человек. Среди пострадавших есть дети.

В аварии, произошедшей во вторник в Сунженском районе, пострадали 15 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ингушетии.

В ДТП столкнулись микроавтобус с пассажирами и автомобиль BMW. Оно случилось на автодороге Троицкая – Карабулак.

В результате аварии получили различные травмы 12 взрослых и 3 детей. Все пострадавшие были доставлены в больницы в Сунже и Назрани.

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