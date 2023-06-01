РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Автобус врезался в машины в Ингушетии

Автобус врезался в машины в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария, в результате которой один человек погиб и трое постреляли, произошла в Назрани. По факту ведется расследование.  

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения пассажирским автобусом и двумя легковушками в Назрани. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.

"Авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Назрани на улице Муталиева. Предварительно, три человека пострадали и один скончался от полученных травм"

– пресс-служба.

В ведомстве отметили, что в автобусе находился один человек. Погибший и пострадавшие находились в одном из автомобилей.

По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ДТП маршрутки и иномарки в Кабардино-Балкарии пострадало более 10 человек

В ДТП маршрутки и иномарки в Кабардино-Балкарии пострадало более 10 человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1225 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version