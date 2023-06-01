Автобус врезался в машины в Ингушетии

Авария, в результате которой один человек погиб и трое постреляли, произошла в Назрани. По факту ведется расследование.
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения пассажирским автобусом и двумя легковушками в Назрани. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.
"Авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Назрани на улице Муталиева. Предварительно, три человека пострадали и один скончался от полученных травм"
– пресс-служба.
В ведомстве отметили, что в автобусе находился один человек. Погибший и пострадавшие находились в одном из автомобилей.
По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.