Пассажирская «Газель» врезалась в легковушку в Ингушетии

Опубликовано: 19:28, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупная авария с участием пассажирской «Газели» и легковой иномарки произошла в Ингушетии. По факту ведется проверка.

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля на автодороге Троицкая – Карабулак в Ингушетии. Водитель легкового авто был доставлен в больницу.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека. Водителя BMW с различными травмами забрала скорая помощь в Сунженскую ЦРБ»

– пресс-служба республиканского управления МЧС

В ведомстве уточнили, что на месте столкновения работают спасатели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.