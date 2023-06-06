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Пассажирская «Газель» врезалась в легковушку в Ингушетии

Пассажирская «Газель» врезалась в легковушку в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупная авария с участием пассажирской «Газели» и легковой иномарки произошла в Ингушетии. По факту ведется проверка.

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля на автодороге Троицкая – Карабулак в Ингушетии. Водитель легкового авто был доставлен в больницу.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека. Водителя BMW с различными травмами забрала скорая помощь в Сунженскую ЦРБ»

– пресс-служба республиканского управления МЧС

В ведомстве уточнили, что на месте столкновения работают спасатели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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