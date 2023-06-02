Авария с детьми в Ереване: школьный автобус вылетел на кладбище

Опубликовано: 23:55, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию, вылетел с дороги на кладбище неподалеку от Еревана. Пока известно об одном пострадавшем - это водитель. Подростков осматривают врачи.

Автобус, в котором ехали дети, по не известной пока причине попал в необычное ДТП под Ереваном, пишут армянские СМИ.

ЧП случилось на территории села Джрвеж сегодня примерно в 21.00 по местному времени (20.00 мск). Автобус со школьниками двигался по дороге, ведущей из столицы в Гарни. Когда транспортное средство проезжало мимо кладбища, оно вылетело с трассы и проехало по кладбищу, сбив несколько надгробий.

Пострадавшего водителя отвезли в больницу. Детей осматривают врачи, пишет Shamshyan.com.

Очевидцы аварии рассказали, что в автобусе ехали шестиклассники, жители Гарни. Они собирались на экскурсию в ущелье реки Касах, расположенной недалеко от Аштарака.