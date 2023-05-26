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Житель Еревана пострадал в шахте лифта

Житель Еревана пострадал в шахте лифта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП с лифтом произошло сегодня в армянской столице. В результате пострадал молодой человек. Его состояние удовлетворительное, говорят медики.

Молодой человек пострадал в результате ЧП с лифтом, которое произошло сегодня в Ереване, рассказали армянские спасатели.

По данным ведомства, инцидент случился с 22-летним молодым человеком. Он упал в лифтовую шахту.

Сигнал о ЧП поступил сегодня днем, в 15։13 по местному времени (14:13 мск).

Специалисты выяснили, что падение произошло в ходе строительных работ.

Мужчину вытащили из шахты и отвезли в медцентр. Врачи считают, что он находится в удовлетворительном состоянии.

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