Житель Еревана пострадал в шахте лифта

Опубликовано: 19:09, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП с лифтом произошло сегодня в армянской столице. В результате пострадал молодой человек. Его состояние удовлетворительное, говорят медики.

Молодой человек пострадал в результате ЧП с лифтом, которое произошло сегодня в Ереване, рассказали армянские спасатели.

По данным ведомства, инцидент случился с 22-летним молодым человеком. Он упал в лифтовую шахту.

Сигнал о ЧП поступил сегодня днем, в 15։13 по местному времени (14:13 мск).

Специалисты выяснили, что падение произошло в ходе строительных работ.

Мужчину вытащили из шахты и отвезли в медцентр. Врачи считают, что он находится в удовлетворительном состоянии.