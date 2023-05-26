Житель Еревана пострадал в шахте лифта

ЧП с лифтом произошло сегодня в армянской столице. В результате пострадал молодой человек. Его состояние удовлетворительное, говорят медики.
Молодой человек пострадал в результате ЧП с лифтом, которое произошло сегодня в Ереване, рассказали армянские спасатели.
По данным ведомства, инцидент случился с 22-летним молодым человеком. Он упал в лифтовую шахту.
Сигнал о ЧП поступил сегодня днем, в 15։13 по местному времени (14:13 мск).
Специалисты выяснили, что падение произошло в ходе строительных работ.
Мужчину вытащили из шахты и отвезли в медцентр. Врачи считают, что он находится в удовлетворительном состоянии.