В Армении возьмутся за разработку новой Конституции – СМИ

В начале марта Комиссия по конституционной реформе обсудит вопрос о разработке новой Конституции Армении. Никол Пашинян не будет создавать новый совет, который будет заниматься этим.

Армянские СМИ сообщили, что 1 марта этого года Комиссия по конституционной реформе Армении соберется для обсуждения вопроса о разработки новой Конституции РА.

Там также заявили, что армянский премьер Никол Пашинян не будет участвовать в организации нового совета по разработке из-за временных ограничений.

Напомним, что в действующей Конституции этой страны содержатся претензии, направленные против территориальной целостности Азербайджана.

В Баку неоднократно подчеркивали, что изменение Конституции РА послужит нормализации армяно-азербайджанских отношений и заключению мирного договора.