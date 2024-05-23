Вестник Кавказа

В Армении арестовали сепаратиста Давида Саркисяна

В Армении арестовали сепаратиста Давида Саркисяна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Так называемый «экс-мэр» Ханкенди Давид Саркисян арестован. Он проходит по делу о мошенничестве и присвоении автотранспорта.

Суд наложил арест на так называемого «экс-мэра» Ханкенди. По словам представителя защиты, Давид Саркисян арестован.

Напомним, что в минувшую субботу стало известно о его задержании. Вместе с ним был также задержан ряд глав городов бывших оккупированных территорий. Задержания производились по делу о мошенничестве и незаконном присвоении автотранспорта.

Также стоит отметить, что перед задержаниями полиция проводила обыски в квартирах задержанных, производилось изъятие документов.

Следствие по делу провожается.

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