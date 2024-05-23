В Армении арестовали сепаратиста Давида Саркисяна

Так называемый «экс-мэр» Ханкенди Давид Саркисян арестован. Он проходит по делу о мошенничестве и присвоении автотранспорта.

Суд наложил арест на так называемого «экс-мэра» Ханкенди. По словам представителя защиты, Давид Саркисян арестован.

Напомним, что в минувшую субботу стало известно о его задержании. Вместе с ним был также задержан ряд глав городов бывших оккупированных территорий. Задержания производились по делу о мошенничестве и незаконном присвоении автотранспорта.

Также стоит отметить, что перед задержаниями полиция проводила обыски в квартирах задержанных, производилось изъятие документов.

Следствие по делу провожается.