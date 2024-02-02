В Армении развернулась "охота" на сепаратистов

По данным СК Армении, в республике был задержан бывший карабахский сепаратист «экс-мэр» Ханкенди Давид Саркисян. Ранее ране представители следкома приходили к еще двум бывшим мэрам с обысками.

Армянские силовики задержали бывшего карабахского сепаратиста, который находился в должности так называемого «экс-мэра» Ханкенди.

Напомним, что ране представители следкома приходили к еще двум бывшим мэрам карабахских городов.

«В Армении задержан Давид Саркисян. Ранее в его квартире были проведены обыски. Его обвиняют в хищениях в особо крупном размере, а также мошенничестве и подделке документов»

– армянский Следком.

По словам представителей оппозиции Армении, обыски связаны с готовящимися митингами, участники которых требуют импичмента республиканского премьера Никола Пашиняна.