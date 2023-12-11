Вестник Кавказа

В Адыгее разбился чемпион России по борьбе

В Адыгее разбился чемпион России по борьбе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобильная авария со смертельным исходом случилась накануне в Адыгее. За рулем автомобиля находился Бислан Шехетль.

ДТП в Адыгее унесло жизнь спортсмена, чемпиона РФ по панкратиону, мастера спорта по самбо Бислана Шехетля.

Бислан Шехетль попал в смертельную аварию в минувшее воскресенье.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что вчера, 17 декабря 2023 года не стало мастера спорта России Шехетль Бислана (автокатастрофа). Бислан был моим одним из самых талантливых воспитанников на протяжении 9 лет»

– наставник чемпиона Аскар Калашаов

Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний спортсмен, не имевший водительского удостоверения, врезался в опору ЛЭП. Он умер по пути в больницу в скорой помощи. В отечественном легковом автомобиле в момент аварии также находился 24-летний местный житель. Он госпитализирован и находится в реанимации.

Авария произошла под Адыгейском, спортсмен проживал в Майкопе.

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