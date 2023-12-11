В Адыгее разбился чемпион России по борьбе

ДТП в Адыгее унесло жизнь спортсмена, чемпиона РФ по панкратиону, мастера спорта по самбо Бислана Шехетля.
Бислан Шехетль попал в смертельную аварию в минувшее воскресенье.
«С глубоким прискорбием сообщаю, что вчера, 17 декабря 2023 года не стало мастера спорта России Шехетль Бислана (автокатастрофа). Бислан был моим одним из самых талантливых воспитанников на протяжении 9 лет»
– наставник чемпиона Аскар Калашаов
Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний спортсмен, не имевший водительского удостоверения, врезался в опору ЛЭП. Он умер по пути в больницу в скорой помощи. В отечественном легковом автомобиле в момент аварии также находился 24-летний местный житель. Он госпитализирован и находится в реанимации.
Авария произошла под Адыгейском, спортсмен проживал в Майкопе.