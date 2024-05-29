В Абхазии разрешили использовать просроченные российские права

Водительские права, выданные в РФ, срок которых истекает в этом году, могут использоваться при поездках в Абхазии. Ранее Россия продлила срок действия истекающих водительских удостоверений.

В МВД Абхазии разъяснили, могут ли россияне, отправляющиеся на отдых в республику, пользоваться водительскими права с истекающим сроком.

Согласно сообщению ведомства, граждане РФ могут спокойно управлять автомобилем на территории Абхазии, если срок водительского удостоверения истекает в 2024 году, так как российская сторона на три года продлила действие истекающих прав. Так, водительские права, истекающие в этом году, могут использоваться до 2027 года, истекающие в 2025 году - до 2028 года.

Напомним, россиянам, которые едут в Абхазию на машине, нужно предоставить на границе следующий набор документов:

паспорт транспортного средства (ПТС);

свидетельство о регистрации (СТС);

водительское удостоверение;

абхазская автостраховка - можно приобрести на месте;

паспорт гражданина.