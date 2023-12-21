Узбекистан делает ставку на разработку новых угольных разрезов

Рост потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности Узбекистана требует наращивания добычи угля и разработки новых угольных пластов.

Промышленности Узбекистана предстоит нарастить угледобычу – этого требует развитие перерабатывающих отраслей: познакомившись с презентацией о проделанной работе в области геологии и планах на перспективу, о необходимости роста угледобычи на 22% заявил глава страны Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба президента.

"В эту сферу ежегодно направляли 1 трлн сумов, создавая необходимые условия для ее развития. В результате проведена разведка 31 тыс кв км новых участков. Сегодня в отрасли реализуются инвестиционные проекты на сумму $1 млрд 700 млн"

- пресс-служба президента Узбекистана

В сфере еще достаточно резервных неиспользованных возможностей – узбекские геологи могут расширить поиск и разработку новых угольных месторождений, для чего глава страны поставил первоочередные задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, отметив важность стратегического планирования и развития.

В ближайшее время объем геологоразведочных работ будет увеличен, а разработка выявленных запасов угля будет вестись более эффективно – для этого в угледобычу и обогащение отходов будут внедряться передовые иностранные технологии и инвестиции, подчеркнул Мирзиеев.