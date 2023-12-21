Узбекистан будет выпускать собственные солнечные батареи

Уже до конца наступившего 2024 года в Узбекистане откроются два предприятия по производству солнечных батарей – основных элементов экологически чистых электростанций, производящих возобновляемую электроэнергию.

До конца наступившего 2024 года в Узбекистане заработают два новых завода – они будут выпускать солнечные панели, сообщил руководитель информационной службы ассоциации "Узэлтеханоат" Намоз Толипов.

В узбекском Карши заработает завод, который будет выпускать солнечных батарей общей мощностью 250 МВт в год, а в Нукусе – предприятие мощностью 200 МВт солнечной генерации в год, передает Trend.

Объем производства обоих предприятий достигнет 23,8 трлн сумов, а объем экспорта их продукции - $1 млрд. В ушедшем 2023 году узбекская электротехническая продукция уже появилась на рынках Великобритании, Германии, Чехии, Франции и ОАЭ, а объем экспорта в Европу составил $55 млн.

Ожидается, что производственный потенциал узбекских компаний до конца наступившего года вырастет на 20% и составит $1,5 млрд, говорится в сообщении.