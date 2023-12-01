Солнечная электростанция заработала на ТЭС в Узбекистане

Узбекистанские энергетики запустили фотоэлектрическую станцию, которая будет действовать в составе Ангренской теплоэлектростанции. Энергия с нее пойдет на нужды самой ТЭС.

СЭС мощностью 100 кВт создана на Ангренской ТЭС в Ташкентской области, рассказали в компании "Тепловые электрические станции".

В сообщении уточняется, что благодаря новой фотоэлектростанции можно будет покрыть внутренние потребностей ТЭС, используя "зеленые" источники энергии.

"После ввода в эксплуатацию станцией будет выработано дополнительно 150 тыс кВт•час электроэнергии в год"

– компания

Таким образом, путем использования энергии Солнца на ТЭС можно будет сберечь 53 тыс кубометров газа либо около 140 т угля.