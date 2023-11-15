Мирзиеев: Узбекистан перейдет на "зеленую" экономику

Власти Узбекистана обеспокоены климатическими изменениями в Центральной Азии и за ее пределами. Чтобы улучшить ситуацию страна планирует перейти на "зеленую" экономику.

Главная задача Республики Узбекистан – достичь углеродной нейтральности и перейти к "зеленой" экономике. Такое заявление сделал глава страны Шавкат Мирзиеев на Конференции ОНН по климатическим изменениям, которая проходит в Дубае. Он подчеркнул, что климатические изменения на территории Центральной Азии ощутимы особо остро.

"Изменение климата стало одним главных вызовов на пути устойчивого развития. Это особенно остро ощущается в Центральной Азии и сопредельных регионах на фоне Аральской трагедии — одного из самых губительных экологических кризисов нашего времён"

- Шавкат Мирзиеев

В ходе своего выступления президент РУ сделал ряд заявлений, которые касаются проблем экологии. Он отметил, что Узбекистан активно участвует в борьбе против климатических изменений.

Также глава республики предложил создать в регионе экспо-хаб климатических технологий.

"В целях превращения Приаралья в Зону инноваций, технологий и новых возможностей, я приглашаю всех к тесному сотрудничеству по созданию в этом регионе Международного экспо-хаба климатических технологий с целью применения передовых знаний, опыта и решений"

- Шавкат Мирзиеев