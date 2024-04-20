Ураган задержится на Кубани

Ураган, бушующий в Краснодаре, задержится до конца субботы. В воскресенье синоптики прогнозируют улучшение погоды.
Сегодня в Краснодаре бушует сильный ураган, который, по прогнозам метеорологов, продлится до конца субботы.
«На данный момент в ЕДДС поступила 51 заявка. В 48 из них жители города сообщают о поваленных ветром деревьях. По 10 адресам работы уже выполнены. Задействованы 42 спасателя и 10 единиц техники»
Синоптики отмечают, что во время урагана важно соблюдать рекомендации по безопасности: прежде всего не выходить на улицу и запастись едой и водой на случай отключения электричества. Кроме того, не исключены перебои с движением транспорта, работой магазинов и социальных учреждений.