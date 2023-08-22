Юпшарский каньон в Абхазии закрыт: названа причина камнепадов

Опубликовано: 1:06, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Причину камнепадов, участившихся в последнее время в Рицинском нацпарке и, в частности, в Юпшарском каньоне, который иначе называют Каменный мешок, невозможно устранить. Почему процесс необратим, рассказал руководитель Нацпарка.

Постоянные камнепады в знаменитом Юпшарском каньоне – одной из самых популярных достопримечательностей Абхазии – происходят все чаще и чаще по объективной причине, справиться с которой не представляется возможным. О проблеме рассказал руководитель заповедника Адамур Багателия.

По словам ученого, прежде скалы укрепляли корни самшита, который в изобилии рос по всему парку и и в каньоне.

Теперь же, поведал ученый Апсны Иахьа, ничто не мешает солнцу, дождю, снегу и льду разрушать породу, и ситуация с камнепадами становится со временем только хуже.

"В ближайшее время найти решение этой проблемы не предвидится возможным"

– Адамур Багателия

Соответственно, признал он, уберечь туристов от камнепадов может только введенный властями запрет на остановку и высадку в каньоне.

Где находится Юпшарский каньон?

Одна из самых популярных у туристов локаций расположена на Рицинском шоссе – трассе А-390, которая ведет к знаменитому озеру Рица. Практически все экскурсии делали остановку в этом по-своему живописном месте.