Юпшарский каньон в Абхазии закрыт: названа причина камнепадов

Постоянные камнепады в знаменитом Юпшарском каньоне – одной из самых популярных достопримечательностей Абхазии – происходят все чаще и чаще по объективной причине, справиться с которой не представляется возможным. О проблеме рассказал руководитель заповедника Адамур Багателия.
По словам ученого, прежде скалы укрепляли корни самшита, который в изобилии рос по всему парку и и в каньоне.
Теперь же, поведал ученый Апсны Иахьа, ничто не мешает солнцу, дождю, снегу и льду разрушать породу, и ситуация с камнепадами становится со временем только хуже.
"В ближайшее время найти решение этой проблемы не предвидится возможным"
– Адамур Багателия
Соответственно, признал он, уберечь туристов от камнепадов может только введенный властями запрет на остановку и высадку в каньоне.
Где находится Юпшарский каньон?
Одна из самых популярных у туристов локаций расположена на Рицинском шоссе – трассе А-390, которая ведет к знаменитому озеру Рица. Практически все экскурсии делали остановку в этом по-своему живописном месте.