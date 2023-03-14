Уникальный мармелад из фейхоа разработали в Дагестане

В Дагестане разработали мармелад из фейхоа и облепихи. Полезный и натуральный продукт запатентован, но пока не поступил в продажу.

Полезный десерт из фейхоа и облепихи придумала доцент кафедры товароведения, технологий продуктов и общественного питания Дагестанского государственного аграрного университета Уната Селимова.

Специалист увидела потенциал фейхоа и облепихи - крайне полезных ягод, в том, чтобы стать основой мармелада. Такой мармелад позволяет насытить организм витаминами и микроэлементами, подходит как здоровым людям, так и тем, кто придерживается диеты. В полезном мармеладе отсутствуют химические красители и консерванты, но есть природные добавки - например, натуральный мед.

Научная новизна продукта подтверждена двумя патентами.

Промышленное производство мармелада пока не налажено, поэтому продукт не поступил в продажу.