Вестник Кавказа

Уголовное дело против азербайджанского солдата прекращено в Армении

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следственный комитет РА прекратил уголовное дело против военнослужащего ВС Азербайджана, заблудившегося из-за тумана и случайно попавшего на территорию Армении.

Армянская сторона прекратила уголовное дело против азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова, который сбился с пути из-за плохой погоды и случайно перешел на территорию РА. Об этом сообщает Следком Армении.

В правоохранительном ведомстве признали, что Панахов действительно оказался в Армении случайно, передает News.am.

Поэтому в прокуратуру было направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования Панахова. Оно было удовлетворено.

Напомним, ранее в отношении азербайджанского военного было открыто уголовное дело. Его обвиняли сразу по нескольким статьям, в том числе в попытках диверсии и убийства. Некоторые обвинения и вовсе были абсурдными: военнослужащего обвинили в незаконного хранении оружия и боеприпасов.

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