Угарный газ убил подростка в Дагестане

В Дагестане мальчик умер от отравления угарным газом, по данному факту возбуждено уголовное дело. Источником отравления стал котел в ванной комнате.

По факту гибели 13-летнего подростка в дагестанском селе Комсомольское Кизилюртовского района возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Дело заведено по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Отмечается, что источником отравления угарным газом стал котел, который был неправильно установлен в ванной комнате.

По данным телеграм-издания Mash, мальчик зашел в ванную комнату, чтобы искупаться. Из-за неправильной установки котла угарный газ заполнил ванную, никто этого не заметил. Подросток отравился и умер. Мать погибшего не пострадала.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели, принимаются меры по установлению виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности"

- пресс-служба СКР