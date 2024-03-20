Ушел из жизни первый глава Минприроды Дагестана

Сегодня на 88 году ушел из жизни первый министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Дагестана Сайгид Курбанов – он прожил долгую жизнь и оставил хорошую память и хорошие дела для потомков.

Сегодня ушел из жизни первый министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Дагестана Сайгид Курбанов, возглавлявший министерство два года.

"Сайгид Исамагомедович возглавил ведомство через месяц после его создания в августе 1994 года и посвятил его становлению два года плодотворной работы"

- пресс-служба Минприроды Дагестана

А еще Сайгид Курбанов 14 лет руководил Сергокалинским районом Дагестана и добился выдающихся результатов в его экономической и социальной жизни - производство мяса здесь увеличилось в три раза, овощей и бахчевых – больше чем в три, а винограда – в 46 раз, за что он и был награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и многочисленными переходящими Красными знаменами.

Под руководством Курбанова был сформирован коллектив Минприроды, определены его задачи и разработана документация нового ведомства. Он инициировал разработку и принятие первых законов об охране природы. При нем выходил "Экологический вестник Дагестана". По его инициативе подготовили и выпустили Красную книгу Дагестана.