Участники экологического фестиваля очистят Эльбрус

Опубликовано: 14:39, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эко-активисты очистят склоны Эльбруса 27 августа. Участником фестиваля может стать любой желающий.

Ставший традиционным экофест «Чистая гора» пройдет на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Планируется, что участие в нем примут более тысячи человек. В программе у участников – очистить склоны горы от мусора.

«Всесезонный курорт „Эльбрус“ готовится к ежегодному экологическому фестивалю. В программе – субботник, мастер-классы, ярмарка и концертная программа с выступлением Найка Борзова. Праздник чистоты пройдет в этом году 27 августа»

– пресс-служба АО «Кавказ.РФ»

Во время работ активистов будут сопровождать горные гиды и спасатели.