Участники экологического фестиваля очистят Эльбрус

Эко-активисты очистят склоны Эльбруса 27 августа. Участником фестиваля может стать любой желающий.
Ставший традиционным экофест «Чистая гора» пройдет на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Планируется, что участие в нем примут более тысячи человек. В программе у участников – очистить склоны горы от мусора.
«Всесезонный курорт „Эльбрус“ готовится к ежегодному экологическому фестивалю. В программе – субботник, мастер-классы, ярмарка и концертная программа с выступлением Найка Борзова. Праздник чистоты пройдет в этом году 27 августа»
– пресс-служба АО «Кавказ.РФ»
Во время работ активистов будут сопровождать горные гиды и спасатели.