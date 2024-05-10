Турпоток за границу в мае вырос на 70% - лидером стала Турция

Турция стала самым популярным зарубежным направлением на майские праздники в этом году. В целом россияне в мае 2024 года чаще ездят за границу - турпоток вырос на 73% к прошлогоднему.

Поток российских туристов за границу в мае этого года оказался на 73% выше, чем в прошлом году. Самое востребованное направление - Турция.

"Майские каникулы в 2023 году продолжались с 28 апреля по 9 мая, в 2024 – с 28 апреля по 12 мая – 11 и 15 дней соответственно. Благодаря увеличению числа праздничных дней количество поездок из России за рубеж выросло на 73%"

– сервис МТС Travel

Из всех совершенных в период майских праздников заграничных поездок 20% пришлось на Турцию, еще 20% на Беларусь. Третье место по популярности занял Казахстан - 7% поездок. В топ-5 вошли также ОАЭ и Абхазия.

В конце мая россияне чаще всего выбирают южные страны с возможностью отдыха на море. Наиболее доступный отдых за границей можно найти в Абхазии, ОАЭ и Турции.