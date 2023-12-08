Турпоток в Сочи вырастет до 10 млн человек

В этом году Сочи примет 7,6 млн туристов. Через несколько лет турпоток достигнет 10 млн. Удовлетворить растущий спрос помогут новые отели.

Курортный Сочи к 2030 году будет принимать ежегодно 10 миллионов гостей, об этом сообщил глава городского департамента курортов Кирилл Ярыш.

"На сегодняшний день инвестиционный портфель города – половина триллиона рублей, это достаточно большая сумма. Застройщики ориентированы на то, чтобы создавать условия для строительства средств размещения"

– Ярыш

Турпоток уходящего года будет максимальным в истории Сочи, впервые город примет 7,6 млн человек за 12 месяцев.

На новогодние каникулы в Сочи приедет свыше 300 тыс туристов, забронированы даже самые дорогие отели.