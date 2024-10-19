Вестник Кавказа

Турпоток в Азербайджан из Центральной Азии вырос на 10%

Турпоток в Азербайджан из Центральной Азии вырос на 10%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане зафиксировали рост турпотока из Центральной Азии в ноябре. Всего республику посетили свыше 160 тыс туристов из региона в этом году.

Более 14 тыс туристов  из Центральной Азии посетили Азербайджан в ноябре этого года. Рост числа туристов в этом году составил 10% (по сравнению с ноябрем прошлого года – около 13 тыс человек), поведали в Госагентстве республики по туризму. 

Самыми частыми гостями в Азербайджане стали туристы из Казахстана – более 6 тыс туристов. Представителей Узбекистана статистики насчитали около 3,4 тыс человек. Из Туркменистана в Азербайджан с туристическими целями в ноябре отправились чуть более 2,7 тыс человек. Еще примерно по 1 тыс прибыли из Таджикистана и Кыргызстана. 

Всего в этом году Азербайджан привлек почти 164 тыс туристов из Центральной Азии. Общее количество туристов с начала года – свыше 2,4 млн человек.

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