Турпоток в Азербайджан из Центральной Азии вырос на 10%

В Азербайджане зафиксировали рост турпотока из Центральной Азии в ноябре. Всего республику посетили свыше 160 тыс туристов из региона в этом году.

Более 14 тыс туристов из Центральной Азии посетили Азербайджан в ноябре этого года. Рост числа туристов в этом году составил 10% (по сравнению с ноябрем прошлого года – около 13 тыс человек), поведали в Госагентстве республики по туризму.

Самыми частыми гостями в Азербайджане стали туристы из Казахстана – более 6 тыс туристов. Представителей Узбекистана статистики насчитали около 3,4 тыс человек. Из Туркменистана в Азербайджан с туристическими целями в ноябре отправились чуть более 2,7 тыс человек. Еще примерно по 1 тыс прибыли из Таджикистана и Кыргызстана.

Всего в этом году Азербайджан привлек почти 164 тыс туристов из Центральной Азии. Общее количество туристов с начала года – свыше 2,4 млн человек.