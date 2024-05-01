Турпоток из России в Стамбул снизился

В начале 2024 года в Стамбуле недосчитались российских туристов - турпоток оказался на 8,5% ниже прошлогоднего. К концу весны спрос на Стамбул среди россиян восстановился.

Первый квартал 2024 года оказался не слишком успешным для Турции в целом и Стамбула в частности по потоку туристов из России.

В январе-марте поток россиян в Стамбул - основное турецкое зимнее направление - был на 8,5% ниже, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на спад турпотока, россияне остаются основными туристами в Стамбуле, следует изданных управление культуры и туризма города.

За три месяца Стамбул принял 3 766 718 иностранцев, из них 453 940 туристов прибыли из России.

В январе в Стамбуле недосчитались почти 17% российских гостей, в феврале - 7,3%, в марте 0,4%. Ожидается, что уровень апрельского и майского туристического потока будет более оптимистичным и окажется на уровне прошлогоднего.