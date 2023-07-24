Туроператоры назвали лучше места для пляжного отдыха в Грузии и рассказали о нюансах, которые полезно знать туристам.
Прежде всего, нужно знать, что в Грузии довольно продолжительный пляжный сезон, он начинается в последнюю неделю мая и заканчивается в середине октября. Море в разгар сезона может прогреваться до 28 градусов.
Пляжный Батуми
Туристам, впервые отправляющимся на приморский отдых в Грузию, лучше всего выбрать Батуми, кроме того, город - удобная локация для поездок по интересным местам.
"Здесь большое количество отелей и гостевых домов, отличный гостиничный сервис, ухоженная приморская зона, много достопримечательностей, разнообразные возможности для активного отдыха. Батуми Бич – лучший пляж города: здесь пологий спуск в море, глубина начинается в 5–8 м от берега, вода теплая"
– Coral Travel
Пляж в Батуми галечный и бесплатный, шезлонг можно взять в аренду, это обойдется минимум в 2 лари - от 70 рублей. Закрытых пляжей при отелях нет.
В Батуми нет любимых россиянами отелей, работающих по системе «все включено», но есть отели 4 и 5 звезд, например Era Palace 4*, Piazza Boutique Hotel Batumi 4*, World Palace Batumi 4*, Colosseum Marina 5*, и высококлассные Legend Hotel Batumi 5*, Divan Suites 5*, Hilton Batumi 5*, Sheraton Batumi 5* и Le Meridien Batumi 5*.
"Основной гостиничный фонд в столице Аджарии представлен городскими отелями 3*. Как правило, они работают по концепции "завтрак"
– туроператор "Интурист"
Курортные поселки
Пляжный отдых можно организовать и в Кобулети, Квариати, Уреки, Чакви. В небольших поселках традиционно малолюдно и отдых получится более спокойным. Нужно быть готовыми к гальке почти на всем протяжении береговой линии.
"Песчаные пляжи есть в Уреки, Анаклии, Шекветили, у поселков Малтаква и Григолети"
– PAC Group
Песок в Уреки темный, магнитный, это природная особенность. В Квариати отдыхающие могут вместе с дайверами осмотреть затонувшие корабли. В Кобулети на пляжах есть развлекательная инфраструктура - катамараны, ватрушки, бананы.
Цена на отдых
Провести в августе неделю вдвоем в Грузии можно за 35-42 тыс рублей, операторы предлагают отель 2 или 3 звезды, включены завтраки, перелет оплачивается отдельно. Таковы минимальные расценки российских туроператоров, передает «Вестник АТОР».