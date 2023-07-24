Опубликовано: 14:59, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Батуми или Кобулети? А может Уреки с черным песком? Российские туроператоры дали рекомендации по пляжному туризму в Грузии летом 2023 года и назвали минимальные цены на отдых.

Туроператоры назвали лучше места для пляжного отдыха в Грузии и рассказали о нюансах, которые полезно знать туристам.

Прежде всего, нужно знать, что в Грузии довольно продолжительный пляжный сезон, он начинается в последнюю неделю мая и заканчивается в середине октября. Море в разгар сезона может прогреваться до 28 градусов.

Пляжный Батуми

Туристам, впервые отправляющимся на приморский отдых в Грузию, лучше всего выбрать Батуми, кроме того, город - удобная локация для поездок по интересным местам.

"Здесь большое количество отелей и гостевых домов, отличный гостиничный сервис, ухоженная приморская зона, много достопримечательностей, разнообразные возможности для активного отдыха. Батуми Бич – лучший пляж города: здесь пологий спуск в море, глубина начинается в 5–8 м от берега, вода теплая"

– Coral Travel

Пляж в Батуми галечный и бесплатный, шезлонг можно взять в аренду, это обойдется минимум в 2 лари - от 70 рублей. Закрытых пляжей при отелях нет.

В Батуми нет любимых россиянами отелей, работающих по системе «все включено», но есть отели 4 и 5 звезд, например Era Palace 4*, Piazza Boutique Hotel Batumi 4*, World Palace Batumi 4*, Colosseum Marina 5*, и высококлассные Legend Hotel Batumi 5*, Divan Suites 5*, Hilton Batumi 5*, Sheraton Batumi 5* и Le Meridien Batumi 5*.

"Основной гостиничный фонд в столице Аджарии представлен городскими отелями 3*. Как правило, они работают по концепции "завтрак"

– туроператор "Интурист"

Курортные поселки

Пляжный отдых можно организовать и в Кобулети, Квариати, Уреки, Чакви. В небольших поселках традиционно малолюдно и отдых получится более спокойным. Нужно быть готовыми к гальке почти на всем протяжении береговой линии.

"Песчаные пляжи есть в Уреки, Анаклии, Шекветили, у поселков Малтаква и Григолети"

– PAC Group

Песок в Уреки темный, магнитный, это природная особенность. В Квариати отдыхающие могут вместе с дайверами осмотреть затонувшие корабли. В Кобулети на пляжах есть развлекательная инфраструктура - катамараны, ватрушки, бананы.

Цена на отдых

Провести в августе неделю вдвоем в Грузии можно за 35-42 тыс рублей, операторы предлагают отель 2 или 3 звезды, включены завтраки, перелет оплачивается отдельно. Таковы минимальные расценки российских туроператоров, передает «Вестник АТОР».