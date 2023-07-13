Можно ли купаться в Черном море в Грузии? Отвечает эколог

Опубликовано: 15:39, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вода на побережье Черного моря в курортной Аджарии соответствует всем санитарным требованиям. Поэтому туристы могут спокойно купаться в Батуми и Кобулети, рассказала грузинский эколог.

Море в Грузии совершенно чистое - результаты анализов показывают, что отдыхающие могут не бояться ничем заразиться, рассказал глава экологической организации "Зеленые Грузии - друзья Земли" Нино Чхобадзе.

Она подчеркнула, что разрушение Каховской ГЭС никак не повлияло на состояние воды у грузинского побережья - это связано с особенностями местности.

"Загрязнение до нас может и не дойдет вообще, поскольку оно по течению должно пройти побережье Турции, и только после этого, возможно, что-то доберется до территории Грузии. В территориальные воды Грузии оно не зайдет"

– эколог

Она также решительно опровергла слухи о якобы радиационном загрязнении воды, ведь на самой ГЭС никакого источника радиации не было.

Наводнение в Грузии

Чхобадзе также прокомментировала наводнение, произошедшее из-за мощных ливней в Западной Грузии. По ее словам, обычно после таких ЧП вода загрязняется трупами погибших животных. Однако Черное море без труда справляется с такими моментами, и на этот раз оно осталось чистым.