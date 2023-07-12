Непогода в Грузии: что сегодня происходит в регионах?

Опубликовано: 10:34, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В западных регионах Грузии ведется устранение последствий непогоды - мощные ливни и шквал 10 и 11 июля подтопили дороги и жилые дома, повредили мосты, остановили подачу воды и электричества. Сегодня погода нормализовалась, восстановительные работы идут в усиленном режиме.

Грузия приходит в себя после разгула стихии.

В Батуми на пляжах убирают мусор, дороги освобождают от поваленных ураганом деревьев, чистят стоки, восстанавливают инфраструктуру.

В Самегрело - Земо Сванети, где в Сенакском районе река затопила дома и участки, также ликвидируют последствия непогоды - занята спецтехника и спасатели. Жители Зугдиди и Цаленджиха ждут, когда будет восстановлен поврежденный газопровод, в Поти и Сенаки нет воды.

В Гурии мощный ливень привел к подтоплениям домов, дорог, полей, шквальный ветер снес крыши домов, оползни и упавшие деревья перекрыли движение транспорта, местами повреждены линии ЛЭП. На утро среды справиться удалось с основной частью последствий, другие находятся в процессе устранения.

Аэропорт Кутаиси, поврежденный в результате ливней и ветра, сегодня работает в штатном режиме.

Мощные ливни обрушились на Запад Грузии 10 и 11 июля, весь ущерб еще предстоит подсчитать. Сегодня в Грузии солнечно, осадков не ожидается.