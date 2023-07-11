Батуми восстанавливается после разгула непогоды

Опубликовано: 11:53, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Затяжные ливни создали неполадки в инфраструктуре Батуми. В настоящее время в городе продолжаются восстановительные работы.

Поваленные деревья и столбы, сорванные крыши и провода, затопленные дороги, - так выглядит Батуми после разгула стихии. Ранее сообщалось, что после затяжных ливней реки вышли из берегов, также был зафиксирован сход оползня.

Сейчас благодаря усилиям коммунальщиков, работающих в круглосуточном режиме, город активно возвращается к прежней жизни. В частности, ведется расчистка улиц и береговой линии.

«Из-за обильных осадков в разных районах города возникли определенные сбои. Вышедшая из берегов река затопила часть проезжую часть дороги. На данный момент ситуация стабильная»

– вице-мэр города Леван Давитадзе

Далее он отметил, что автотранспорт перемещается по городу беспрепятственно.