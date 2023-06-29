Батуми преображается для туристов

Опубликовано: 22:30, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Батуми встречает гостей чистыми пляжами и обновленной инфраструктурой. В городе обновились спортплощадки, душевые и питьевые фонтанчики, заметно похорошел Батумский бульвар.

Курортный Батуми продолжает совершенствовать инфраструктуру для более комфортного отдыха гостей курорта.

Так, в городе продолжается очистка пляжей и прилегающих территорий. Также хорошеет городской бульвар: уже проведены новые тропинки, по которым можно спуститься к морю, появились душевые и питьевые фонтанчики. Самых юных гостей ждут новая детская площадка. Также в рекреации продолжается высадка деревьев.

В городе внимание коммунальщиков приковано к аварийным домам и мостам. Кроме того, ремонтируются спортивные площадки и мостовые.

Согласно прогнозам специалистов туристической отрасли, в этом году в регион приедет более 4 млн гостей.