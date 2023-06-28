Тбилисский Сабуртало украсит новый ледовый дворец

Правительство Грузии планирует построить на территории Дигомского опытно-учебного хозяйства в тбилисском районе Сабуртало ледовый дворец.
Площадь для будущего спортивного сооружения уже определена – оно раскинется на 116 тысячах квадратных метров муниципальной земли. В новом ледовом дворце должны быть два катка, размер площадки – 60 на 30 метров, трибуны главной ледовой арены будут вмещать 1,5 тыс зрителей, вспомогательной - 150-200 зрителей, а стоимость его строительства составит 50 млн лари ($20 млн). Любопытно, что свои проекты здания на суд правительства предоставят сами компании, заинтересованные в строительстве, передает Sputnik Грузия.
Впрочем, это неудивительно – ведь строить ледовый дворец с двумя катками, способными принять соревнования по хоккею, фигурному катанию, керлингу и шорт-треку, будут только те компании, которые обладают реальным опытом в возведении таких сооружений.
Новый дворец будет в некотором роде уникальным - ледовой арены такого размера в стране раньше не было. Ожидается, что уже в 2025 году новый каток примет Зимний юношеский олимпийский фестиваль, также здесь будут проходить различные соревнования и тренироваться национальные команды, поведала президент Национальной федерации фигурного катания Грузии Мака Гиоргобиани.
Тендер на строительство ледового дворца уже опубликован на сайте Агентства госзакупок, предложения по нему будут приниматься с 23 по 28 июля.