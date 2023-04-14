Турнир по курашу соберет участников из 24 стран в Китае

Крупные соревнования по национальной узбекской борьбе кураш пройдут скоро в Китае, сообщает Международная ассоциация этого вида спорта.
Состязания под названием "Кураш: World Series Pro" стартуют 25 апреля и будут проходить до 30 апреля. На турнир соберутся 400 борцов, представляющих 24 страны Азии.
На ковер выйдут как мужчины, так и женщины. Первые сразятся в четырех весовых категориях, вторые - в трех.
Главным призом турнира будет приз президента Узбекистана.
Власти Узбекистана активно работают над популяризацией во всем мире национальных видов спорта, одним из которых и выступает кураш.
Что такое кураш
"Кураш" переводится как "достижение цели честным путем". Название отражает саму суть борьбы, в которой запрещены все болевые, ударные и удушающие приемы. Можно делать только броски и подсечки. Борьба ведется стоя, выигрывает тот, кто уложит соперника на спину.