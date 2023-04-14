Турнир по курашу соберет участников из 24 стран в Китае

Опубликовано: 4:24, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Всемирных Игр Кочевников

Континентальный турнир по национальному узбекскому виду спорта кураш пройдет в конце апреля в Китае. На него придут четыре сотни борцов.

Крупные соревнования по национальной узбекской борьбе кураш пройдут скоро в Китае, сообщает Международная ассоциация этого вида спорта.

Состязания под названием "Кураш: World Series Pro" стартуют 25 апреля и будут проходить до 30 апреля. На турнир соберутся 400 борцов, представляющих 24 страны Азии.

На ковер выйдут как мужчины, так и женщины. Первые сразятся в четырех весовых категориях, вторые - в трех.

Главным призом турнира будет приз президента Узбекистана.

Власти Узбекистана активно работают над популяризацией во всем мире национальных видов спорта, одним из которых и выступает кураш.

Что такое кураш

"Кураш" переводится как "достижение цели честным путем". Название отражает саму суть борьбы, в которой запрещены все болевые, ударные и удушающие приемы. Можно делать только броски и подсечки. Борьба ведется стоя, выигрывает тот, кто уложит соперника на спину.