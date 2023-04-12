Узбекистану грозит скорый и тотальный дефицит мяса

Опубликовано: 9:48, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через два года в Узбекистане дефицит мяса может превысить 90%, также остро встанет проблема нехватки молока. Причина такой перспективы в нехватке кормовой базы для животных, несмотря на наращивание сельхозплощадей.

К 2025 году в Узбекистане может случиться тотальный дефицит мяса - его недостаток составит 92,5%, дефицит молока прогнозируется на уровне 70%. Основная проблема кроется в недостаточном развитии кормовой базы.

В Узбекистане ежегодно увеличивается население и растет потребление мяса, через два года на душу населения будет приходиться 54,8 кг мяса в год. Сегодня производство кормов, необходимых для животноводства, в республике недостаточно, чтобы улучшить ситуацию в этом году кормовые площади будут увеличены до 430 тыс га, кормовыми культурами засеют 12% площадей. С гектара планируется собирать по 300 центнеров урожая, такие задачи стоят перед минсельхозом и другими профильными ведомствами.

В настоящее время в Узбекистане площадь кормовых культур в 2,5 раза ниже, чем в 1991 году. Тогда корма выращивали на 1065,7 тыс га. Затем посевные площади стали сокращаться. Первый в постсоветское время рост площадей кормовых культур случился лишь в 2010 году.