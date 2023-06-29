Туркменский Аркадаг сегодня примет первых жителей

Опубликовано: 10:53, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Сегодня в Туркменистане рядом со столицей страны Ашхабадом торжественно откроется первый "умный" город государственного значения - Аркадаг, названный в честь экс-главы государства Сердара Бердымухамедова.

Сегодня в день рождения экс-главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова торжественно откроют первый в стране "умный" город Аркадаг (Опора), названный в его честь и построенный по его инициативе.

В праздничных мероприятиях в честь этого события примут участие представители руководства страны во главе с ее президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, и иностранные гости.

Чем отличается "умный" город

Нынешние торжества посвящены открытию объектов первого этапа застройки города - возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские, культурные, спортивные и другие сооружения. Все они построены из экологически чистых материалов и оснащены цифровыми технологиями. Строительство объектов первого этапа застройки Аркадага обошлось более чем в $3,3 млрд, передает РИА Новости.

Что дальше?

Вслед за первым последует второй этап городской застройки, он продлится с 2023 по 2026 годы. В его рамках в Аркадаге вырастут сервисные и производственные предприятия, которые будут выпускать продовольственную, промышленную, фармацевтическую и медицинскую продукцию.

Всего в городе будут проживать около 70 тысяч семей. К услугам горожан будет экологически чистый городской автотранспорт - электробусы и электромобили, а также "умные" парковки, в качестве альтернативных источников электроснабжения будут использоваться солнечные батареи и ветрогенераторы, будет масса других экологических и цифровых новшеств.

Немного истории

Город Аркадаг, расположенный в 30 километрах юго-западнее Ашхабада, был заложен в апреле 2019 года, как новый административный центр Ахалского велаята (области). Однако впоследствии цели проекта изменились и достраивали Аркадаг на основе концепции "смарт-сити", как прообраз туркменских городов будущего и город государственного значения. В новом городе уже создан Государственный архив, а также одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.