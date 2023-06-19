Новый город откроется в Туркменистане. Что известно об Аркадаге?

Новый город под названием Аркадаг будет открыт в Туркменистане. Президент республики Сердар Бердымухамедов постановил, что торжественная церемония открытия нового города состоится 29 июня.
Аркадаг - что это значит?
Название города является своеобразным посвящением бывшему президенту республики. Слово "аркадаг" переводится как покровитель, именно так в Туркменистане называют Гурбангулы Бердымухамедова.
Аркадаг - особенный город, он единственный в республике удостоен статуса города государственного значения.
Что известно о новом городе?
Аркадаг начали строить в 2019 году, инициатором создания нового города выступил Гурбангулы Бердымухамедов. Город разместился в 30 км от Ашхабада, его площадь превышает 1 тыс га.
Город возводится в две очереди, в рамках первой в Аркадаге появилось 336 зданий - это не только многоэтажные жилые дома, но и больницы, школы, спорткомплексы, общественные и культурные учреждения. В уже построенных домах будут проживать 43 тыс человек. По итогу второй очереди население Аркадага увеличится на 30 тыс человек.
Аркадаг - первый и единственный в республике "умный город". В нем будет ходить исключительно экологически чистый транспорт, будут установлены солнечные батареи и созданы умные парковки.