Новый город откроется в Туркменистане. Что известно об Аркадаге?

Опубликовано: 23:23, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Туркменистане 29 июня откроется новый город. Аркадаг возведен неподалеку от столицы, это первый "умный город" в республике. Число жителей нового города поначалу составит 43 тыс человек.

Новый город под названием Аркадаг будет открыт в Туркменистане. Президент республики Сердар Бердымухамедов постановил, что торжественная церемония открытия нового города состоится 29 июня.

Аркадаг - что это значит?

Название города является своеобразным посвящением бывшему президенту республики. Слово "аркадаг" переводится как покровитель, именно так в Туркменистане называют Гурбангулы Бердымухамедова.

Аркадаг - особенный город, он единственный в республике удостоен статуса города государственного значения.

Что известно о новом городе?

Аркадаг начали строить в 2019 году, инициатором создания нового города выступил Гурбангулы Бердымухамедов. Город разместился в 30 км от Ашхабада, его площадь превышает 1 тыс га.

Город возводится в две очереди, в рамках первой в Аркадаге появилось 336 зданий - это не только многоэтажные жилые дома, но и больницы, школы, спорткомплексы, общественные и культурные учреждения. В уже построенных домах будут проживать 43 тыс человек. По итогу второй очереди население Аркадага увеличится на 30 тыс человек.

Аркадаг - первый и единственный в республике "умный город". В нем будет ходить исключительно экологически чистый транспорт, будут установлены солнечные батареи и созданы умные парковки.