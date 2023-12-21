Туристы продолжают отмечать Новый год в Сочи

Отели Сочи после новогодних каникул продолжают быть загружены на 70%. Такую информацию опубликовала в своем telegram-канале вице-мэр города Светлана Калинина.
"Продолжаем наш зимний сезон. Сегодня загрузка номерного фонда Сочи сохраняется на уровне 70%. Работа в формате оперативного штаба не раз доказала свою эффективность, он продолжает функционировать"
– Светлана Калинина
Она отметила, что туристический поток в эти новогодние каникулы вырос на 4% в сравнении с прошлым годом. В горном кластере этот показатель немного больше.
По данным заммэра санатории Сочи в новогодние праздники были загружены на 90%.
Также Калинина рассказала, что в период каникул на культурно-развлекательных площадках города прошли около 300 мероприятий.
"Праздничное настроение было создано и в наших муниципальных парках. Только во время зимних каникул их посетили более 85 тыс. горожан и туристов. Благодаря слаженной работе всех служб новогодние каникулы прошли без срывов и непредвиденных ситуаций. Не было зафиксировано ни одной крупной аварии на инженерных сетях"
– Светлана Калинина