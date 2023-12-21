Вестник Кавказа

Туристы продолжают отмечать Новый год в Сочи

Туристы продолжают отмечать Новый год в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочинские отели отмечают высокую загрузку после новогодних праздников. Больше половины номерного фонда курорта все еще занято.

Отели Сочи после новогодних каникул продолжают быть загружены на 70%. Такую информацию опубликовала в своем telegram-канале вице-мэр города Светлана Калинина. 

"Продолжаем наш зимний сезон. Сегодня загрузка номерного фонда Сочи сохраняется на уровне 70%. Работа в формате оперативного штаба не раз доказала свою эффективность, он продолжает функционировать"

– Светлана Калинина 

Она отметила, что туристический поток в эти новогодние каникулы вырос на 4% в сравнении с прошлым годом. В горном кластере этот показатель немного больше. 
По данным заммэра санатории Сочи в новогодние праздники были загружены на 90%. 
Также Калинина рассказала, что в период каникул на культурно-развлекательных площадках города прошли около 300 мероприятий.

"Праздничное настроение было создано и в наших муниципальных парках. Только во время зимних каникул их посетили более 85 тыс. горожан и туристов. Благодаря слаженной работе всех служб новогодние каникулы прошли без срывов и непредвиденных ситуаций. Не было зафиксировано ни одной крупной аварии на инженерных сетях"

– Светлана Калинина

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