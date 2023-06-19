Опубликовано: 20:36, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сорвавшихся в ущелье туристов спасли в КЧР. Руководителя группы и одну из участниц, получивших травмы, эвакуировали и передали в руки медиков.

Туристов, пострадавших во время горного похода, нашли и эвакуировали в Карачаево-Черкесии, сообщили в республиканском МЧС.

Накануне стало известно об исчезновении зарегистрированной группы туристов, приехавших из Москвы.

Вечером, пока не стемнело, спасатели проверили несколько участков местности. Их поиски не увенчались успехом. Работы было решено продолжить утром. Однако вскоре две туристки сами возвратились на базу и рассказали, что произошло.

Оказалось, что руководитель группы вместе с еще одной девушкой сорвались с перевала Браконьеров.

"При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы. Пострадавшие остались на месте происшествия, они обеспечены палаткой и продуктами питания на двое суток"

– МЧС КЧР

От места базирования спасателей до точки, где случилось ЧП, было около 30 км.

Вечером, несмотря на ветер и осадки, спасатели нашли туристов и эвакуировали их на вертолете в Архыз, где передали медикам.