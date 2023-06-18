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Туристы из Москвы потерялись в КЧР

Туристы из Москвы потерялись в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Группу туристов, приехавшую из Москвы, ищут в Карачаево-Черкесии. Спортсмены в назначенное время не вышли на связь. Спасатели отправились на поиски потерявшихся гостей республики.

Четверо туристов, отправившихся в поход группой, предположительно, потерялись в КЧР, рассказали в МЧС.

Сегодня к спасателям обратился мужчина, который сообщил, что его дочь пошла в поход. Группа, прибывшая из Москвы, заранее зарегистрировалась в МЧС. Теперь же женщина 1983 г.р. не выходит на связь.

Известно, что туристы отправились в путь почти неделю назад. Поход начался в понедельник 12 июня. Стартовой точкой был поселок Архыз.

Завершить поход они туристы собирались 21 июня. В среду москвичи должны были прийти в Нижний Архыз.

Поисковые работы ведут трое спасателей. За сегодняшний день они проверили район реки Дукка. Кроме того, специалисты побывали у Семицветного озера. Ни в том ни в другом месте группы не оказалось.

"В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены"

– МЧС КЧР

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