Туристов из Беларуси сняли с Эльбруса

Опубликовано: 10:29, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Белорусских туристов доставили в Ставропольский край, вчера группа путешественников была найдена на Эльбрусе. Их жизням на данный момент ничего не угрожает.

Туристическая группа из Беларуси, которая застряла на склоне Эльбруса, эвакуирована Ставропольский край, сообщает пресс-служба российского МЧС,

В ведомстве заявили, что операция по спасению белорусских горных путешественников завершилась успешно, напомнив, что вчера их обнаружили под вершиной горы Утюг.

Как отметили в МЧС, туристов доставили в ставропольский город Лермонтов, в настоящее время здоровью путешественников из Беларуси ничего не угрожает.