Опубликовано: 18:56, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический отряд из Беларуси, потерявшийся несколько дней назад на Эльбрусе, нашелся. Все члены группы живы, им в настоящее время ничего не угрожает.

Пресс-служба российского МЧС сообщили о нахождении туристической группы из Беларуси, с которой была потеряна связь 23 мая.

В ведомстве заявили, что белорусский отряд удалось обнаружить на высоте 3,8 тыс м под вершиной горы Утюг. Сейчас жизням путешественников ничего не угрожает.

В МЧС отметили, что поиски пропавшей группы длились около 36 часов, спасателям пришлось работать в сложном горном рельефе. При этом действия сотрудников МЧС затрудняли неблагоприятные погодные условия.

В настоящее время, добавили в министерстве, решается вопрос о спуске группы туристов из Беларуси.